彰化雞蛋戴奥辛超標案 查一年無污染源簽結

鴻彰牧埸外觀。（記者顏宏駿攝）

2018-03-29 12:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地區蛋雞場去年爆發「戴奧辛超標案」，彰化地檢署歷經1年調查，今天簽結，認定發生問題的鴻彰牧場「戴奧辛蛋」是「偶發」事件，污染原可能是「飼料配方」出問題，但案發時，老雞體內的戴奧辛含量反而比中、幼雞少，而檢驗飼料槽、車及環境都排除含有戴奧辛，研判可能是之前某一時間污染，且已無法查證，今天以查無污染源簽結。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，他們針對發生問題的牧場的雞隻分齡（老中青），再針對各部位（肉、內臟、蛋）進行檢驗，確認問題雞隻之污染期間非在106年間。再由該畜牧場周遭環境（飲水、空氣、土壤）、使用飼料、藥物、添加劑、營養品逐一檢驗，結果已排除係飼養過程之人為或環境因素所造成。

林漢強指出，期間承辦檢察官李秀玲邀集參與調查之專家、學者討論，由問題蛋品、雞隻所檢驗研析結果判讀，認為係「片段性」而非「持續性」污染，所以轉向飼料供應業者所用配方、運輸飼料槽車等方向進行調查，經調查飼料供應業者、使用同源飼料之其他畜牧場、運輸飼料槽車等廠商進行採樣，已排除在飼料調配、運輸過程之人為因素。鴻彰牧場因不明因素受戴奧辛「片段性」污染，目前已安全無虞。該案依現存證據，既無法反推過去某時點「片段性」污染之確切成因，爰將全案簽結。

該案係苗栗地區某蛋行零售雞蛋經檢驗出含有超過安全標準之戴奧辛，經清查來源係王功地區之鴻彰牧場，因無法釐清該批雞蛋所含戴奧辛來源究係環境因素或其他人為因素所導致，特指派李秀玲檢察官偵辦、葉建成主任檢察官協辦，並邀集中央主管機關農業委員會畜牧處、環境保護署環境檢驗局、中區督察大隊等專家、學者，以及本轄衛生局、環保局、農業處等行政主管機關人員緊密清查。