健身控酷似「館長」 「蛙兵」吸笑氣撞車被逮

2018-03-29 12:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市朱姓男子長期失眠，花錢買來笑氣鋼瓶吸食助眠，他吸笑氣後開車從桃園上路，一路昏昏欲睡，開到新北市板橋撞上對向一輛復康巴士，員警到場發現男子副駕駛座放著一支笑氣鋼瓶，懷疑他吸食笑氣開車釀禍，朱男穿著健身背心，外型酷似網紅「館長」陳之漢，左手臂上還刺上「海龍蛙兵」字樣，但承認吸食笑氣被移送，健身咖的豪氣全然消散。

警方調查，35歲朱姓男子身背公共危險、毒品、妨害公務等刑案紀錄，28日上午開車從桃園八德大湳交流道北上，沿著國道開到新北市板橋南雅南路，由於他上路前剛吸食兩顆笑氣氣球，整個人飄飄然想睡覺，未注意前方狀況，竟把車開到對向車道，撞上對向一輛載著病患的復康巴士。

砰的一聲，車禍後發生巨大聲響，警方到場處理，復康巴士的司機說，當時車上共有4人，原由醫院載客往縣民大道，行經南雅南路與貴興路口，發現對向一輛車歪歪斜斜朝他開過來，他當下立即剎車並按喇叭，但保險桿還是被撞個正著。

員警到場在肇事車輛副駕駛座發現一瓶笑氣鋼瓶，朱嫌一身健身裝，上衣穿健身背心，外型酷似網紅「館長」，但小了一號，朱嫌辯稱鋼瓶是自己花3600元買來的，因為長期失眠，才會想要吸食笑氣助眠，因為鋼瓶無法直接吸，朱男把笑氣灌進氣球後吸食，員警在車內也搜出兩瓶笑氣鋼瓶、吸食器及氣球等證物，將他依公共危險罪及社維法送辦。

警方表示，鋼瓶裡面裝的正是俗稱的「笑氣」，因為吸食後會有興奮感，常被年輕人拿來開趴助興，只是吸笑氣吸久了會缺氧還可能變成植物人，過去也有不少樂極生悲的案例，笑氣分成醫療用與工業用，醫療用在拔牙等麻醉手術，違法濫用適用藥事法，而工業用的笑氣，如果吸食目前只能用社維法裁罰，像朱男這樣吸笑氣開車上路，更可能吃上公共危險罪的官司，警方也提醒民眾，千萬不要拿命開玩笑。