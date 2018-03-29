疑涉詐領健保費 羅東知名中醫診所遭搜索、相關人員被約談

宜蘭縣調查站帶回兩名診所護士約談。（記者張議晨攝）

2018-03-29 12:36

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮某中醫診所，疑似以從事醫療紀錄為由，向健保局詐領健保費，去年下半年，宜蘭縣調查站接獲檢舉後啟動調查，今夥同健保局人員前往該診所搜索，查扣診所健保紀錄、班表等資料，將診所護士、診所負責人、醫師帶回調查站約談，至於詳細詐領金額，正由檢調釐清。

這間診所在羅東頗富盛名，除中醫看診外，也兼作推拿、養生等民俗療法，不過，該院負責人疑似指揮診所護士、雇員，利用民眾推拿機會，以從事醫療行為為由，藉機索取健保卡，再向健保局申請健保費用，涉嫌詐領健保費。

宜蘭縣調查站去年中旬接獲民眾檢舉後，啟動偵查，今上午夥同健保局人員持搜索票到該診所搜索，辦案人員耗時一上午，在診所內查扣健保紀錄、班表、病歷等相關資料，並將診所兩名護士以證人身分帶回調查站偵訊，至於診所負責人，約談完後將函送地檢署偵訊。

今早不少不知情民眾前往看診，但被診所人員以「休診」為由，擋在門外，要民眾傍晚再來掛號，診所人員也不接受採訪；據了解，該間診所因推拿師功力不錯，深受不少婆媽喜愛，患者說，診所中醫師醫術高，對患者也很細心，不知道他們如何詐領健保費。