登大霸尖山疑高山症 巡山員背下山以加壓袋施救

2018-03-29 12:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台中市一名山友攀登大霸尖山途中，疑似發生高山症情形無法行走，新竹林區管理處九九山莊巡山員范世賢，28日傍晚獲報後即刻上山援救，將患者揹負至九九山莊後，以攜帶型加壓袋（PAC）實施2次減壓，減輕患者高山不適症狀，今早由空勤總隊調派黑鷹直升機後送就醫。

新竹林區管理處表示，年約50歲的游姓山友，27日偕同一群朋友，帶著雪具攀登大霸尖山，一飽剩餘的殘雪美景，但昨天下山至6公里，疑似發生高山症情形，身體不適無法行走，一名同行夥伴先行快步趕到九九山莊請求協助。

巡山員范世賢揹負游姓山友近2公里到九九山莊後，以加壓袋施救；游姓山友休息了一晚，仍無法自行走4公里到登山口，因此請求空勤總隊直升機後送就醫。

新竹林管處表示，大霸尖山擁有「世紀奇峰」美名，為知名的挑戰性登山路線，步道全長11.8公里，海拔高度落差達2000公尺，易有高山症狀發生。山友若發現身體不適時，建議可於原地休息觀察，並視身體狀況緩緩下降高度。

新竹林管處表示，九九山莊去年獲贈一套加壓袋，以因應山友突發高山症，巡山員今年初受訓完成，正好派上用場。

每年4到11月是攀登大霸尖山的旺季，新竹林管處提醒山友勿獨自登山，如同行夥伴有類似情況，應有人隨身在側。登山前請掌握自身身體狀況，並須向內政部雪霸國家公園管理處申請入山。