老婦人自助餐店偷夾柳葉魚、被罰3萬元

2018-03-29 11:55

［記者楊政郡／台中報導］到台中司法大廈地下室吃自助餐，結完帳之後，竟又回頭到檢食區夾了一條柳葉魚放入飯盒，想走被老闆發現，整個餐盒都來不及快步離去，警方到場後追出去，在公車站牌下抓到這名77歲偷菜老婦人，這條柳葉魚售價20元，台中地院依竊盜罪判拘役30日，易科罰金需3萬元。

台中司法大廈地下室自助餐曾姓老闆說，實在是老婦人經常出現這種行為，一再告誡無效，她只好報警處理。這次來她有特別注意，老婦人先在餐盒內夾雞排一份（30元）、蔬菜一份（5元）及白飯小碗（5元），她算40元已結帳，她有問在這裡用餐還是要袋子，還問要不要橡皮筋綁起來，被告說不用，要在這裡吃。

而拿走餐盒後往桌椅區走去，又回來拿筷子及塑膠袋，可是飯盒沒放在塑膠袋內，而是又走往檢食區、菜檯處尾端，又拿了菜夾，又再觀看菜色，然後伸手夾了東西放進餐盒，她看見後走過去，就說「阿姨你過來一下」、「你偷我的魚、我要報警」，她有點嚇到，就說「這魚多少錢我給你」，老闆說「我不要錢、我要報警」，飯盒內確實多了一條魚。

而報警後等員警到來期間，老婦人飯盒沒拿就跑了，員警又追出去，她指引給員警抓人。

判決書指出，被告到案否認偷魚，說她結帳買的飯盒內就有魚，但是從老闆的陳述，及飯盒內的菜色，沒有魚就已經40元了，如果還有魚應該不只40元，老闆的陳述較可信。