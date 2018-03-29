沒下酒菜「怪怪的」？大隻佬半偷酒還拿下酒菜

2018-03-29 11:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕身材壯碩高大的台中市羅姓男子（34歲），身上沒錢又止不住酒癮，跑到超商偷酒喝又順手拿雞腿肉串燒與香腸等下酒菜，總計偷取3次，第二次行竊離去後，店員正要報警時，沒想到羅嫌又跑來偷第三次，半小時連續偷兩次，他被捕後宣稱，沒錢卻想喝酒，偷了酒喝卻沒有下酒菜，感覺「怪怪的」，遂順手盜取雞腿肉串燒、香腸，塞到牛仔褲的褲袋內，全案依偷竊罪法辦。

台中市警局二分局育才派出所調查，無前科的羅嫌，本月15日晚間7時許，於北區一家超商內偷10瓶小容量酒品，店家清點庫存發現短少，從監視器中，發現是羅嫌所為，監視器拍到他把酒品全塞進牛仔褲口袋內，離去經過食品區時，還伸手拿了海鮮丸，塞進牛仔褲口袋內，神態自若離開，翌日（16日）上午10時30分許，羅嫌又進入店內閒晃，趁店員不注意，將商品架上的酒塞進牛仔褲的褲袋內，離去時又隨手在食品區拿了2包雞腿肉串燒。

店員正要報警時，卻又發現羅嫌在短短30分鐘，又第三度光臨超商，馬上通報警方到場抓人，警方當場從他牛仔褲口袋內，查獲他第二次盜取的一瓶酒及小香腸一份，人贓俱獲，羅嫌當場坦承犯行。

羅嫌宣稱，他個頭大，很想喝酒，但身上沒錢，才會到超商偷酒，喝酒沒下酒菜，感覺「怪怪的」，就順手牽羊偷食物，他說，自己穿的牛仔褲口袋容量大，很好藏東西，所以將偷來的東西全塞在口袋內，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。