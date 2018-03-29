竹縣開發警用繪圖APP 車禍現場處理時間減半

2018-03-29 11:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕警方現場處理車禍事故，紀錄、繪製得花上40分鐘時間。新竹縣政府警察局為簡化處理的作業流程，自行開發現場繪圖APP，員警得以運用警用行動載具，電子化繪製交通事故或是刑案現場圖，預期可縮短約一半的受理時間。

警察局表示，據統計，新竹縣每年發生近2萬件交通事故，員警抵達現場受理後，包含紀錄案件、當事人資料、拍攝現場照片、量測及繪製現場圖等約需40分鐘，讓心急如焚的當事人久等，也增加有限警力的成本。

警察局指出，繪圖APP以無紙化模式，取代現行紙本手繪作業型態，以下拉式選單填選案件發生時間、地點、案類及事故車種等案件資料，減少資料登輸時間，並於APP內建置道路範本，預先完成轄內重要路口的路型、路名、交通標線及路寬等道路現場。

員警於事故現場選擇案件發生的路口範本後，以拖拉方式將車輛及物件，依標定比例及現場測得的數據擺放，即可完成現場圖，不須在空白紙本從零繪製，所需時間只要約20分鐘。

警察局說，案件受理完成後，資料回傳至後端管理系統，後續可進行案件管理、顯示案件明細，統計轄內十大易發生交通事故路段等作業，還可針對特定路段，分析交通事故發生原因，加強標誌標線、警告標語等改善提醒用路人，或是在車多時段派員疏導，並視現場情況做燈號調控，盡量疏導車流，減少事故發生及民眾傷亡，以科技建警理念，提升警政服務能量。