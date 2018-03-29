官民同心協力 救回疑遭棄養毛小孩一命

2018-03-29 11:22

〔記者謝介裕／南投報導〕毛小孩被丟棄疑案又一樁﹗

南投縣竹山鎮雲林國小側門附近，近日頻傳小狗陣陣的呻吟、哀嚎聲，引發學校師生及居民關注，結果發現是1隻「虎斑小狗」被鐵鍊綁在電線桿上，導致行動自由受限無法覓食，危及生命安全，經社區民眾合力將小狗送往南投縣公立動物收容所安置下，才被挽回一命。

雲林里長李秋榜、代表林鴻祺等人指出，這隻「虎斑小狗」因無法自由行動，除了挨餓受凍以外，加上日夜溫差很大，使得小狗已出現失溫狀況，還好在動物收容所醫治後，目前已恢復健康，因此今日也特別張貼公告呼籲狗主人儘速出面，千萬不要在校區做出棄養犬隻的不良示範。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永說，縣內只有1座公立動物收容所，收容量上限為300隻，目前已達飽和狀態，收容的動物以犬貓為最大宗，每天平均接獲民眾通報犬貓相關案件約10件，其中，追咬人車、影響公共衛生或噪音方面，約占總件數6成以上，其餘則是犬貓遭棄養、受困或受傷救援的案件，該「虎斑小狗」有無被棄養?尚待調查釐清。

唐佳永進一步表示，為減少棄養案件發生，日前也特別調漲「動物棄養收容費」，將原先絕育動物每隻700元、未絕育1000元；戶籍未在南投縣的外縣市飼主飼養的動物，每隻則是1500元，依序調漲為3000元、4000元與5000元等3個等級，漲幅約原先4倍，希望藉由「以價制量」方式，加強飼主責任，也達到改善收容空間客滿問題，並強調，一旦棄養寵物事證明確，依動物保護法規定，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，不容飼主輕忽，以免受罰。