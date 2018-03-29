罵運匠「敗類」還毆打警察 婦人耍潑吃上妨害公務官司

2018-03-29 11:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名50歲的謝姓婦人搭計程車，一度拒付135元車資，李姓運匠報警處理才付錢，但謝女卻手指李男辱罵「你們年輕警察都維護這種敗類!」李男當場提告，警方以現行犯逮捕謝女，謝女卻在警車內辱罵郭姓警員「幹你娘」等語，還以戴口銬的雙手毆打郭員的臉，高雄地檢署偵結，將郭女依妨害公務等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢方起訴指出，50歲的謝姓女子有公共危險前科，去年4月間易科罰金執行完畢，卻不知悔改，在去年12月23日深夜在苓雅區福德路搭乘李姓司機的計程車前往前鎮區凱旋四路，卻不願給付135元車資。

李姓司機報警處理，員警勸說謝女給付車資，謝女才付135元給李姓司機，但卻手指李男辱罵:「你們年輕警察都維護這種敗類!」

李男不甘受入，當場提出公然侮辱告訴，警方以現行犯逮捕謝女，謝女卻在警車內以台語辱罵郭姓警員:「幹你娘」、「你這個死人、你有夠夭壽」等語，並舉起戴口銬的雙手毆打郭員的臉，致郭姓警員臉部挫傷（未提傷害告訴），郭男持攝影機蒐證，謝女又拍打郭員的攝影機，妨害其執行公務。

高雄地檢署偵結，認為謝女有公共危險前科執行完畢，五年以內再犯妨害公務等罪，除將她起訴，並建請法院從重量刑。