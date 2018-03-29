立院前秘書長林錫山涉收賄4000萬 二審改判15年

2018-03-29 10:26

〔記者楊國文／台北報導〕立法院前院長王金平左右手、前秘書長林錫山，被控自2012年起8度收受網遠科技共3950萬元賄款，以洩漏標案機密等方式，協助網遠取得立法院23件、總額近2億元的資訊系統採購案，且林竟有可疑財產多達2.3億多元卻拒絕說明，則涉財產來源不明罪，一審判林錫山16年徒刑，高等法院痛批林「敗壞官箴」，今改依8個不違背職務收賄罪、財產來源不明罪重判15年徒刑，褫奪公權5年。

林錫山涉重大貪污案，從2016年1月至今年2月9日共被羈押2年又20天，上月被高院裁定以5000萬元交保，身形明顯消瘦；林今未聆判。

令人驚訝的是，林錫山的財力頗為驚人，除已經繳回收賄的3950萬元、交保金5000萬元外，還提供高達2億1864萬餘元的不動產擔保，欲取信法院他不會逃亡，高院裁定林獲交保後，須限制住居、限制出境、海，並應於每星期一、三、五赴大安分局安和路派出所報到。

林錫山（56歲）出身彰化縣紅派，早年即展露政治長才，28歲進軍國會成為當時最年輕立委並再連任2屆，後被前立法院長王金平延攬成立院祕書長。

判決指出，林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分8次向網遠老闆李保承收取共3950萬元回扣，且收錢地點多選在林的立院辦公室旁會議室，還有一次約在北上高鐵車廂內收錢。

林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得24件資訊系統標案。

但其中一件「民意匯流」資訊系統案因網遠沒得標，網遠竟大膽要求廢標，被陳露生斥為「流氓行為」，而陳的部屬、高級分析師田志文多次質疑標案處置不對，還慘遭降調立院台中辦公室，田憤而向調查局具名檢舉本案，揭發真相。