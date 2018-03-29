基隆市復興路不慎挖破管線 天然氣外洩民眾掩鼻

2018-03-29 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市中山區復興路今上午9時許，驚傳施工時不小心挖破天然氣管線，導致氣體外洩，現場飄散一股濃烈臭味，民眾行經忍不住掩鼻而過！

綜合媒體報導，由於事發地點正好鄰近中山消防分隊，消防人員獲報後，隨即在巷口架設封鎖線、射水降低氣體濃度，以妨發生氣爆。

報導指出，警消調查發現，疑似為工人在進行下水道工程路面開挖時，不慎挖破天然氣管線。事後欣隆天然氣公司也已派人趕抵現場善後。

報導提到，所幸並無造成人員不適傷亡，附近1000多戶也因此停氣，預計中午過後可能才會恢復正常使用。