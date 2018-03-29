交易北韓無煙煤案 最快今下午偵結起訴

2018-03-29 10:06

〔記者錢利忠／台北報導〕前高等法院法官江國華與兒子江衡，被控透過家族企業兩度與北韓交易無煙煤轉賣，今年1月28日，台北地檢署依違反資恐防制法、偽造文書等罪，將江衡聲押禁見獲准，江國華則以100萬元交保；因江衡2個月羈押期限已屆滿，北檢未聲請延押，最快今天下午全案偵結，在押的江衡將移審台北地院。

檢調調查，去年8至9月間，江國華父子無視聯合國安理會對北韓制裁的禁令，涉嫌透過中國人士所租用的2搜貨輪，從北韓南浦港載送4萬多噸、價值約200多萬美金的無煙煤，至越南錦普港外海卸貨轉賣。

北院羈押庭裁定指出，江衡為律岡公司負責人，在聯合國安全理事會決議北韓為禁運國家、禁止自北韓輸出煤礦後，我國也依資恐防制法公告將北韓列為制裁名單，江衡與共犯明知如此，卻在去年8、9月間仍向北韓國營公司購買煤礦，並以偽造的俄羅斯產地證明，與不實的「INVOICE」發票等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

已到案的江衡下屬證稱，江衡不僅是律岡的名義負責人，且都有參與、指示公司業務，知道運輸的是北韓媒礦，還要求下屬要一再提醒船東要小心，可見江衡明知此情，仍向北韓進口高品質無煙煤，使北韓國營公司獲有相當的經濟利益，等於間接經濟資助北韓。

江衡下屬另指稱，今年1月，江衡發現帳戶被凍結後，即指示下屬刪除與「凱翔輪」有關的電子郵件和電腦檔案；北院因而認定江衡有滅證事實，且同案共犯也曾打電話通知江衡「調查局來要把東西弄掉」，有監聽譯文為證，因而裁定江衡羈押禁見。

據悉，江衡庭訊時把責任全推給江國華，辯稱是聽從父親江國華指示行事，不知道交易對象為北韓，也沒有偽造俄羅斯等煤炭產地證明書。至於江國華的供述，他對於家族企業與北韓交易、偽造煤炭產地證明等情事，也否認知情。

今年1月底，檢調兵分7路搜索由江衡掛名負責人的律岡聯合企業、江國華擔任負責人的黑航律控投資控股等多家關係企業，約談江國華父子等8人；除江衡遭聲押禁見外，該公司旗下2名職員各以10萬元交保，稱病住院的江國華，後來在病床上接受檢方偵訊，訊後被諭令100萬元交保並限制住居。