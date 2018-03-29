檢警瓦解「飛哥」詐騙集團 2主嫌收押禁見

2018-03-29 10:01

〔記者謝君臨／台北報導〕以「飛哥」為首、機房設在中國的詐騙集團，涉嫌自去年10月起，以亂槍打鳥方式隨機撥打電話，再以親情、小孩或網路重複扣款為由，誘騙29名被害人匯款，最多可在20日之內得手500萬元款項，數月間經地下匯兌轉至中國的金額超過4000萬元；台北地檢署指揮警方傳喚21人到案，並向法院聲押禁見吳姓主嫌等2人獲准。

檢警調查，以「飛哥」為首的詐騙集團，涉嫌於2017年10 月起，由集團成員撥打電話向29名被害人行騙，除分飾多角，並以親情、小孩或網路重覆扣款等為誘餌，要求被害人匯款，隨即操控旗下10餘名車手，在大台北地區銀行、超商四處提領贓款，集團車手每日或每隔數日，即更換日租套房住宿以躲避查緝，

檢警發現，集團車手最高可在20日內，提領逾500萬元贓款，而負責收水（即收取贓款）的吳姓主嫌，每日經手贓款更高達150萬元，僅數月經由地下匯兌轉往中國的金額即超過4000萬元；該犯罪集團組織分工細密，分層製造斷點，並利用民眾的恐慌心理及一時失察，一夕之間即遭受鉅額損失。

台北地檢署檢察官李明哲，自去年底，即指揮台北市政府警察局刑事警察大隊、中正第一分局動員近40名警力，鎖定犯罪集團高階幹部及車手頭等成員循線偵辦，並配合警政署「全國斬手查緝專案行動」，於本月搜索相關嫌犯住所，並傳拘21名被告到案，檢方訊後以涉犯詐欺、組織犯罪條例等罪，聲押禁見吳嫌2人獲准。

此外，檢警另查扣吳嫌等人犯案所使用的跑車2部、贓款數十萬元，以及手機等電磁設備與數位證物，至此該集團在台重要成員幾近全數緝獲，檢警將持續清查有無漏網之魚，並呼籲民眾對可疑來電提高警覺。

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