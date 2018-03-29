拒檢逃逸 警找到時駕駛男變女

2018-03-29 09:17

〔記者黃建華／高雄報導〕戴姓男子深夜駕車在旗津遭遇警方路檢，佯裝配合，但被發現是毒品列管人口，要求下車受檢時卻猛踩油門逃逸，警方兵分兩路追緝，在旗津一處巷口發現該車已熄火，駕駛座卻變成陳姓女子，一問才知陳女是戴的女友，經陳女連繫戴男出面，警方於車內起獲一包安毒，陳女供稱是她的，警方將陳女依毒品罪嫌送辦，至於戴男則開單告發「不服稽查」。

不過，警方仍將戴男列為全案關係人，將深入調查是否也涉毒品案。

鼓山分局旗津分駐所與中洲派出所員警前天深夜在旗津三路風車公園前執行路檢勤務，攔查一部自小客車，員警發現戴姓駕駛人（43歲）是毒品人口，要求熄火下車接受盤查時，戴男卻加速逃逸，旗津所與中洲所立即兵分兩路前往追緝。

旗津所所長楊志麟等人隨後在旗津三路924巷內發現拒絕盤查的自小客車已熄火停妥，駕駛座上卻變成陳姓女子（40歲），經查陳女也是列管毒品人口，員警多次詢問戴男去向，陳女均說「不知情」。

經帶回派出所詳查時，陳女數度與戴男電話聯繫，約一個小時後戴男終於出現，兩人同意警方搜索，遂在該車駕駛座踏板處起獲毒品安非他命一小包（0.24公克），陳女則坦承該包毒品為其所有。

警方調查，戴、陳兩人為男女朋友，當天早上一起從美濃區到旗津訪友，期間戴男獨自駕車離開，晚上回程要載女友時卻遇上警方路檢，因擔心車上可能還有未吸食完的毒品，才會拒絕盤查而逃逸；雖然陳女坦承持有該包毒品，但戴男行徑有違常理，除將陳女依毒品危害防制條例移送外，亦將戴男列為本案關係人，予以採驗尿液並掣單舉發「不服稽查」。

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