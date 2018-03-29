為71萬多元債務殺人棄屍 男子遭訴

2018-03-29 09:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉發生一起殺人棄屍案，吳姓男子欠邱姓男子71萬5000元債務，長期被邱叫小弟到家中追討，還被收取高額利息，吳心生不滿，竟約邱到壯圍東港路見面談判時，以繩索將邱給勒斃，並將屍體載往員山山區棄屍，全案檢方偵結，依殺人罪嫌起訴吳男。

起訴書指出，56歲從事碗盤出租業的吳嫌，積欠做中古車買賣的64歲邱姓男子71萬5000元，吳不滿邱男叫小弟逼債，還威脅不還錢就一起喝農藥自殺，且不堪每月5萬元的利息壓力，竟於今年1月30日，佯稱要帶哥哥一起取款償還債務，約邱到壯圍東港路談判。

吳男先伺機到停放於東港路附近的小貨車，拿取棉質手套與紅色布繩至於口袋之中，並委託邱姓男子，用轎車載他前去取款，吳男自後座上車後，坐在駕駛座正後方，隨即戴上白色手套，將紅布繩纏繞於雙手，誘使邱男在東港路附近暫時路邊停車。

待車停妥後，吳隨即從駕駛座後方，以布繩勒住邱男的脖子，且以腳抵住駕駛座椅背，強勒邱男脖子近10分鐘，直至確認窒息後才罷手，吳隨即將屍體拖往轎車後車廂，並載往員山鄉長嶺路段棄屍於山區，運屍車則丟棄於壯圍鄉國道5號共乘停車場，並丟棄手套及轎車鑰匙後逃逸。

案發當天，邱男沒有返家，女友跑到宜蘭警分局報案，吳男獲知此事，隔天跟著邱男女友赴警局，稱幫忙找人，警方發現吳男講話內容顛三倒四，決定隔離偵訊，吳男察覺被警方鎖定，疑為減輕刑責，案發後2天出面投案，坦承殺害邱男。

全案檢方偵結，由於吳男坦承犯行，認被告所為涉及殺人罪嫌，依法起訴。