樹林紡織廠清晨大火 警消持續搶救中

新北市樹林區佳園路二段一間紡織工廠，今天清晨4點多發生大火。（記者張嘉明攝）

2018-03-29 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市樹林區佳園路二段一間紡織工廠，今天（29日）清晨4點多發生大火，民眾看到後隨即通報消防隊，消防局調派大批警消趕往救援，目前火勢引發的濃煙竄天，遠在國道三號行駛的車輛都可清楚看見。

警消趕到現場時，發現工廠已全面燃燒，還不時傳出爆炸聲響，立即封鎖現場，並佈水線射水搶救，據工廠負責人表示，屋內沒有人員受困，目前警消人員仍持續搶救中。