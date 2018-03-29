執法漏洞！虐狗叔姪苗栗吃閉門羹 竟能跨縣市認養浪浪

2018-03-29 05:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一對邱姓叔姪被愛狗人士發現以山豬吊鋼索殘忍設陷阱捕狗，流浪狗被套頭、套腳，被檢舉後引起不少動保人士和愛狗人士憤怒。不過，經追蹤後發現，邱姓叔姪因頻繁在苗栗縣動物保護防疫所共認養8隻收容犬後被列入黑名單，之後竟然還可以在新竹縣市共認養10隻狗，引起民眾批評，公部門管理機關的資訊聯繫明顯需要改善。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義表示，邱姓叔姪短期內頻繁認養後，動防所認為有異狀，之後列為拒絕往來戶，已經不再讓邱姓叔姪認養，可是在對邱姓叔姪依動保法裁罰前，目前中央並無相關規定，苗栗縣動防所不知如何通報。

由於認養收容所犬隻必須經過主管單位諮商、詢問、電訪等，有動保人士認為，既然苗栗縣早已把邱姓叔姪列為黑名單，為何不提醒其他縣市政府「密切注意」，畢竟公部門若有妥善的溝通與聯繫，在邱姓叔姪被苗栗縣政府列為拒絕往來戶後，也不會發生還能到新竹縣市繼續認養十隻浪浪的情形。動保人士建議，中央部門應建立更完善的通報機制，才能防範於未然。

動保人士批評，這次事件中顯見公部門缺失，例如單一收容所出現頻繁認養狀況，之後發覺列為黑名單後卻未通報其他收容所，讓人納悶，「像是把眼睛閉起看不見就沒事」，質疑說「難道出了苗栗縣就諸事大吉嗎」。

張俊義說，當時列為黑名單時因無具體事證，所以無法通報其他縣市政府注意，「到底要通報一兩個縣市政府還是全台灣？」，苗栗縣動物保護防疫所也感到為難。至於被認養的收容犬下落，張俊義坦言，經過查訪後目前的確還找不到下落，且叔姪倆一直無法清楚交代，像叔姪曾說要當工作犬的養雞場也早已廢棄。