涉安泰銀詐貸案 飯店董座收押禁見

2018-03-29 00:22

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦安泰銀行疑遭詐貸2億元案，26日晚間將主嫌「印象台灣飯店集團」董事長林原廣、財務主管廖婉瑩，以及搭機返台、負責飯店裝潢工程的共犯黃耀賢拘提到案，檢方於28日凌晨訊後，依涉犯詐欺等罪，有串、滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見林原廣，台北地院28日晚間10點20分裁定收押禁見。

法官認為，林原廣於3月23日已知台北城飯店被搜索，也知道檢調要他到案說明，卻要求女姓友人廖婉瑩向檢調表示人在外縣市，企圖以拖待變，並與廖女關閉手機，林男坦承24日起持他人手機對外通聯，24、25日都住在新北市飯店，26日則被拘提，顯有逃亡之虞。

此外，林男被拘提到案後，所持他人手機的通聯全被刪除，有滅證之虞，另，林男於23日、24日兩度邀廖女及相關證人，討論如何處理本案，有串證之虞，法官因而認定林男有逃亡、串滅證之虞，有羈押原因與必要，裁定收押；至於同案被告廖婉瑩、黃耀賢，已分別被檢方諭令200萬元、100萬元交保。

檢調23日發動首波行動，約談林原廣等11人，但林、廖、黃均未到案，大都會機電工程公司董事賴文賓等8名證人則於訊後獲檢方請回。檢方事後對未到案的3人核發拘票，26日晚間7點左右順利拘提林、廖到案，2個小時後再把剛搭機抵達桃園機場的黃帶回。

檢調調查，2014年間林原廣涉嫌為了填補2億1000萬元資金缺口，透過大都會機電工程公司找記帳士開立不實發票憑證，再由財務主管廖婉瑩製作假金流，墊高原本僅約1億元的台北城飯店裝潢工程款，藉此從安泰銀貸得2億元。

檢調懷疑，林原廣等3人將部分款項匯往海外私人帳戶，上週緊急赴台北城飯店等5處查扣帳冊與銀行往來明細，並於26日晚間拘提3人到案，27日上午移送北檢複訊。