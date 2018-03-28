2男1女約汽旅開毒趴 因「蝙蝠俠咖啡」被抓

2018-03-28 23:55

〔記者王捷／台南報導〕蔣姓男子與顏姓男子，疑似吸毒後又到旅館打算續攤，豈料在計程車上留下1包有蝙蝠俠標誌的毒咖啡，小黃司機見狀報案，警方循線找到蔣男投宿休息的汽車旅館，蔣男的劉姓女友開車來旅館，蔣、顏2人坐在車上談事，豈料警方剛好入內，一拉開轎車門，顏男立刻就飆出三字經，警方最後在房間內發現6包有蝙蝠俠標誌的毒咖啡，訊後將蔣男、顏男依毒品危害防制法、妨害公務移送法辦。

19歲的蔣男與20歲的顏男都沒有前科，27日晚間蔣、顏2人坐計程車到汽車旅館，想喝毒咖啡慶祝，2人疑似在上車前就吸了毒品，在車上對談相當恍惚，小黃司機也覺得很奇怪，將2人送到汽車旅館後，下車檢查後座，發現1包有蝙蝠俠標誌的毒咖啡，讓小黃司機覺得是毒品，立即向警方報案。

警方獲報後，循線找到汽車旅館，正巧蔣男的女友開車前來，車子停在汽旅車位，到旅館與蔣、顏2人會合，之後蔣男將女友留在房間，要顏男上車談事情，當時顏男坐在副駕駛座，警方進入車庫後，從副駕駛座開門，表明身分並將顏男拉出駕駛座。

顏男疑似吸毒藥效還在，看到警方就罵三字經，警方將兩人壓制後，進入房間發現有蝙蝠俠標誌的毒咖啡，與在計程車上掉落的毒咖啡相符，又在廁所發現劉女正在使用K盤還有磨K用的儲值卡，訊後警方將3人依據毒品危害防治條例、妨害公務罪嫌移送法辦。

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