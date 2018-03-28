躲男廁吃白色髒髒包？ 女通緝犯滿臉白粉落網

2018-03-28 23:42

〔記者王捷／台南報導〕吳姓女子突然闖進男廁，一個多小時都沒出來，百貨保全擔心向警方報案，警員到達現場後，吳女好不容易開門，豈料吳女臉上滿臉白粉，讓警員懷疑吳女有吸毒還是吃了白色髒髒包，沒想到吳女從隨身的黑色垃圾袋中拿出一罐痱子粉，自稱是因為臉會癢才抹了滿臉白，同時警方也查出吳女是竊盜通緝犯，已經躲了半年，訊後將她解送南檢歸案。

40多歲的吳女有身心障礙手冊，疑似是有印尼血統，說話稍微不順暢，27日下午她突然闖進男廁廁所，有民眾發現後向百貨業的保全通報，起初保全以為吳女是不想排隊或走錯廁所，但發現吳女進入廁所已經超過一小時，不免有些擔心。

保全又想到幾天前曾在麥當勞的廁所，發現有一名男子死在廁所內，公司曾提醒保全要多留意，保全擔心事件重演，立即向轄區警所通報，警方獲報後到男廁敲門，直到10多分鐘後，吳女才開門出來，但吳女滿臉白粉，讓警方相當訝異。

由於吳女有中度精神障礙，說話相當不清楚且沒有邏輯，但警方不曉得，起初還懷疑吳女拉K拉了滿臉白，神智不清，但吳女否認吸毒，警方又問她是不是吃了最近流行的髒髒包，吳女不斷搖頭，最後才語焉不詳稱，是因為臉會癢所以才抹了整臉痱子粉。

同時，警方還發現吳女因涉嫌竊案沒有到案說明，遭地檢通緝，已經躲了半年，警方問她為何躲進男廁？吳女回答是因為喜歡廁所內有消毒水的味道，比較乾淨，訊後警方將她解送歸案。