大學生當路跑賽志工返校車禍亡 父母向承辦公司求償敗訴

台南藝術大學劉姓學生當完台南古都馬拉松志工後，騎車返校途中發生車禍，傷重不治，現場遺留許多機車碎片，還有一把親友留下的菊花。（資料照）

2018-03-28 23:16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南藝術大學劉姓學生參加104年3月台南古都馬拉松志工，活動後騎機車返校途中撞路樹身亡。劉生父母指承辦馬拉松賽的戰國策公司與員工未依志願服務法幫劉生投保平安險，以致無法領取亡兒300萬保險金，向承辦公司與員工求償。但台南高分院法官認定，戰國策承辦賽事是營利目的，不符合志願服務法規範，沒有替劉生投保意外險的法定義務，判劉生父母敗訴。

但這件不幸悲劇發生後，台南市體育處已在隔年（105年）馬拉松賽招標案上，註明要求包商必須為志工投保公共意外險與個人責任險。

劉生父母提告指出，體育處於104年3月15日舉辦第9屆台南古都馬拉松，戰國策顧問公司以150萬元得標取得委辦契約，戰國策派3名員工負責賽事，並向台南藝術大學招募志工，南藝大劉姓等29名學生參與路跑賽志工服務，賽事活動結束，劉生騎機車回學校宿舍途中，當天下午2點多在官田區不幸撞上路樹，傷重不治。

劉生父母主張，戰國策公司與3名員工未依志願服務法替劉生投保，以致車禍發生後，他們未能領取300萬元保險給付，因此對不作為的戰國策與3名員工求償這筆保險金。

被告認為，馬拉松賽並非志願服務法規定的服務計畫，而且劉生車禍死亡是賽事後逾2小時自己騎機車發生的意外，與賽事無關，被告沒有替劉生投保旅遊平安險的義務，劉生父母不能領取保險給付。

二審法官審認，被告以150萬元標得馬拉松賽委辦權，屬於私法承攬契約，業者運用志工是遂行事業營利目的，非屬志願服務法規範的志願服務計畫，依志服法規定，被告公司與員工並無為志工劉生辦理意外險的法定義務，因此劉生父母不得向戰國策與員工求償。本案還可上訴三審。