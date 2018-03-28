3/28 今彩539頭獎開出1注！大福彩、大福獎摃龜

2018-03-28 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月28日）開獎的第107000025期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000075期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市桃園區大興里春日路979號1樓的「千百萬彩券行」開出。

第107000025期大福彩中獎號碼為：「02、08、18、22、27、32、38，特別號28」，頭獎摃龜；貳獎共5注獲得，每注可得25萬元；參獎共152注獲得，每注可得4000元；肆獎共2805注獲得，每注可得400元；普獎共2萬976注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共19注獲得，每注可得10萬元。

第107000075期今彩539中獎號碼為「15、23、25、30、36」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共216注獲得，每注可得2萬元；參獎共7026注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6082注獲得，每注可獲得50元。

第107000075期39樂合彩中獎號碼為「15、23、25、30、36」，四合共2注獲得，每注可得21萬2500元；三合共202注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7917注中獎，每注可得1125元。

第107000075期3星彩中獎號碼為「539」，正彩共138注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000075期4星彩中獎號碼為「4819」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」