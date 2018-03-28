色狼性侵女模未遂竟無保獲釋 高院撤銷發回更裁

2018-03-28 21:01

〔記者楊國文／台北報導〕北市20多歲網模日前凌晨洗澡時，突遭施姓中年男子闖入企圖性侵，小模機警和施男聊天，成功讓施男罷手離開，立刻報案並嚇得連夜搬家，台北地檢署以施涉犯加重強制未遂罪，且有再犯之虞聲押，北院卻輕縱將他限制出境，又讓他無保請回，檢方以施男企圖移民，恐逃亡國外，提出抗告。高等法院打臉北院，認定本案為施隨機犯案，有再犯可能，原裁定不當，今晚撤銷發回北院更裁。

高院裁定指出，施男已檢方指控的加重強制性交未遂罪犯行，足以認定他罪嫌重大；此外，施男犯案當時，即設法不讓女模知其長相，以利於躲避追緝，且犯案後逃離現場，加上施男又坦承在國外有資產，目前正申請移民美國，家人也常往來台灣、美國之間，顯然他、家人頗有資力，也有在國外謀生能力，而有逃亡之虞，無法以限制出境等強制處分代替。

再者，施男是因情緒不佳而隨機作案，而且是侵入女模住宅欲性侵未遂，本質上就有再犯的可能，加上施男犯罪手段激烈，顯示其情緒控管能力不足，無法防止他再犯，認定北院以他無法具保情況下，即改以限制出境等方式代替羈押，「應非妥適」，檢方抗告有理由，今晚撤銷原裁定發回更裁。

本案發生在本月22日凌晨，小模凌晨外出到超商買東西時，就被施男盯上並尾隨回家，闖進閨房將全裸的小模強壓在地，脫下褲子打算性侵。

所幸小模靈機一動，冷靜詢問施男「我有得罪過你嗎？我認識你嗎？」並提出想先和對方聊一聊的建議，等施男跟她聊天後，再安撫對方說服他離開，小模立刻報警。

待業中的施男到案供稱，他雖然有女友，但當天心情不好，剛好在路上看見小模獨自一人，才會一路尾隨她回到住處，見小模上樓後沒關樓下大門，便直接進去。

施男還說，他上樓後發現小模已經關門進屋，只好逐戶尋找她的蹤影，最後根據門口的鞋子認出小模住處，再拿雨傘把鎖勾開，順利闖進房內，發現小模正在洗澡，他隨即進浴室抱住她打算性侵，但小模說想和他聊天，他聊了一會，突然沒有嘿咻的慾望，因此決定離開。

檢方指施男涉犯加重強制性交未遂等罪，且在路上隨機挑選被害人尾隨性侵，行徑令人髮指，且小模嚇得連夜搬家，因此認為施男可能會再去騷擾被害人，且有逃亡可能，聲押施男。

不過，北院卻指施男已認罪，認定無羈押必要，諭令他10萬元交保並限制出境，但施男宣稱沒錢，最後獲准無保請回。北檢不服，提出抗告成功，高院今將全案撤銷發回北院更裁。