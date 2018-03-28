肯亞詐騙案台嫌上訴遭駁 法務部：尋求跨境移交受刑

2018-03-28 20:25

〔記者吳政峰／台北報導〕台籍嫌犯張凱閔等44人涉入肯亞電信詐騙案，2016年被中國公安跨國破獲，並把台籍與中國籍嫌犯共85人押回中國受審，一度引發兩岸管轄權爭議，中方一審判44名台人全數有罪，且重判張凱閔15年徒刑，二審認為一審判決無誤，駁回上訴；我國法務部獲悉後表示，將向中方尋求跨境移交受刑。

二審北京市高級人民法院指出，一審北京市第二中級人民法院的判決事實清楚，證據確實，適用法律與量刑適當，程序合法，因此駁回張凱閔案31名被告及張家祥案32名被告上訴，另徐偉倫詐騙案中3人提出上訴，後又撤回，二審也准撤。

法務部得知消息後指出，我國將依兩岸共打擊司法互助協議，向中國尋求跨境移交回台受刑，並呼籲中國應給被告家屬探視權利，保障人權。

北京市公安局2016年4月從肯亞押解85名人犯返中國，其中包含張凱閔等44名台嫌，我國主張國籍原則，認為嫌犯應引渡回台受審，中方則主張被害人國籍原則，堅持把人留在中國受審，各持己見，一度造成兩國司法互助緊張。

去年12月21日，北京市第二中級人民法院依詐騙罪，判主嫌張凱閔15年徒刑，餘處1年9月到15年不等徒刑，其中66人上訴，二審今日維持原判。

法院指出，張凱閔、林金德、張家祥等85人，分別在印尼、肯尼的電信機房內，打電話到中國詐騙，冒充快遞公司客服、醫保局、公安、檢察院等工作人員，誆稱被害人涉及金融詐騙，需監管帳戶，用此手法詐取185名被害人、共2900餘萬元人民幣（約1億3400萬元新台幣）。