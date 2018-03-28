金門開打！9人大亂鬥 血濺KTV

金門一家KTV凌晨發生鬥毆流血事件，警方快打部隊到場，一方人馬已乘車逃逸。（金門警方提供）

2018-03-28 19:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉1家KTV今天凌晨1點20分左右發生鬥毆流血事件，雙方人馬疑因早有嫌隙、狹路相逢，大打出手，現場棍棒齊飛，鮮血飛濺，幸經警方快打部隊遏止；結果其中4人掛彩，送醫無生命危險，另5人飛車逃逸，警方將循線傳喚滋事者到案說明。

縣警局金城分局長郝心誠說，為弭平社會亂象，即日起只要發生鬥毆、暴力案件，警方將積極透過第三方舉證，從嚴究辦，絕不讓雙方以為互不提告就有可以脫罪的錯誤想法。

金寧分駐所警方指出，洪姓等4名男子凌晨在KTV飲酒，突遭5名男子闖入包廂，持棍棒毆打，4男不甘示弱，就地取材還擊；雙方都是20歲到30歲小伙子，打得昏天暗地，現場血跡斑斑，鮮血從樓上沿路滴到樓下，其他包廂消費者嚇得四散躲避。

警方指出，接獲報案後，12名員警組成的快打部隊，不到10分鐘趕到現場，闖入包廂的5名男子已乘車離去，4名傷者送金門醫院，多為頭部、手部挫傷，無生命危險，其中1人由家屬陪同，自行搭乘飛機赴台灣治療。

金寧分駐所所長余宏智說，初步調查，雙方人馬都是20歲到30歲小伙子，可能之前就有過節，但究竟是臨時起意或蓄意犯案？還有待釐清，目前已調閱路口監視器，掌握特定嫌犯及車輛，將傳喚到案說明；警方對於滋事分子，一定依法嚴辦，絕不輕饒。