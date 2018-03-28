世新情殺案凶嫌移審 法院裁定續押

2018-03-28 18:55

〔記者張文川／台北報導〕世新大學英文系陳姓大三男學生，因長期追求石姓學妹遭拒，去年12月趁學妹上通識課時，在教室外堵人，兩人口角後，陳男竟亮出預藏的水果刀追殺學妹3刀，學妹躲進教室求救，張姓助教與其他同學合力制伏陳男，移送後被法院羈押至今；台北地檢署昨依殺人未遂罪嫌起訴陳男，今移審台北地院，承審法官開庭後認定陳男仍有逃亡與反覆實施之虞，裁定羈押3個月。

檢警調查，19歲被害人石姓學妹右頸、頭部、耳後遭水果刀劃傷，幸無大礙，石女家屬對陳男的魯莽行為很不滿，堅持提告殺人未遂；行兇的20歲陳男做案後，情緒一度極不穩定，有輕生念頭，經家人安撫勸說後才製作筆錄，北檢複訊後聲請羈押獲准。

陳男被捕後，待情緒平復才透露，水果刀是從家裡帶出來，案發前幾天他都隨身携帶，當時他去找學妹，但學妹不理睬他、甚至轉身就走，他氣憤之下追過去拿刀劃傷學妹，「沒有傷害她的意圖」，他感到很後悔，表明想去醫院探望她。

全案昨起訴，今移審北院，法官裁定陳男在去年9至11月間就曾數度騷擾、跟蹤石女，摀住石女嘴巴往後拉、壓制石女；相隔僅1個月又持利刃刺傷石女，短期內多次主動接近石女進行侵略性的身體接觸，顯然無法控制自身情緒，對石女有強烈攻擊意圖，有反覆實施傷害罪之虞，裁定續押3個月。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980