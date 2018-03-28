國民參審法庭判得比實際案例「輕」

2018-03-28 20:52

［記者楊政郡／台中報導］台中地院審理「107年度參模重訴字1號林威被控殺人等案（國民參審模擬案件）」，經過兩天密集審理，下午4時55分宣判，國民參審法庭判林威20年，得易科罰金刑6月，比現實案例22年6月「輕」一點。而「影子陪審團」更出現無法評決情形，且殺人部分變成傷害致死判7年，殺人未遂部分無法達成評決。而事後座談會上大部分國民法官都認同這項新制度。

此案是依據現實生活中發生在103年5月，林姓大學生殺人案的真實案例改編，只是把主角更換名字、省略部分細節，而實際案例中一審判無期徒刑，二審台中高分院判處被告22年6月徒刑定讞，與今天國民參審法庭的結果差2年，而與影子陪審團就出現比較大的差距。

下午審判結束，地院立即進行座談，讓參審國民法官暢所欲言，大部分的國民法官及備位國民法官都讚同這項新制度。李姓國民法官說，法庭審判與她當初設想很不一樣，在現實生活她對於許多性侵、兒少案件的判決也很不認同，但是經過這兩天的參與，對司法必較有信心。

有國民法官對於這種新制度審判透明化，心中很擔心安全問題。王姓國民法官說，她樂見新制度上路，這是很好的司法改革，而她有機會與這麼多法官、檢察官、律師們坐在一起，還一起討論案情，實在很榮幸。

有備位陪審國民法官說，他一開始很排斥，心想來看看能玩出什麼把戲，但是他現在對司法改革信心滿滿，不像媒體寫的那樣。

大部分國民法官都認為從中學習很多，肯定法官、檢察官及辯護人們的辛勞，親眼看到他們準備許多資料，這是他們從未想像到的辛苦，大有不虛此行的心得。