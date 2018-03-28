張碩文2度拒赴北檢為李婉鈺作證 法院裁罰1萬元

2018-03-28 18:10

〔記者張文川／台北報導〕新北市議員李婉鈺，去年11月28日深夜至已婚前立委張碩文家密集按電鈴，鄰居報警，李竟打傷警員還嗆「你囂張什麼」，日前被依妨害公務等罪起訴求刑11月；台北地檢署偵辦期間，檢察官2度傳喚張碩文作證，但張都不到案，第3次才報到，檢察官認為張碩文2次無正當理由拒不出庭，向台北地院聲請裁罰，法官今裁定對張碩文罰鍰1萬元。

北檢查出，當晚李婉鈺以雲林鄉親來訪為由，多次致電邀張碩文出席，張表明因為正在處理親民黨主席宋楚瑜母親過世的事情，不便外出，李不死心，酒後前往張住的正義國宅，亂按1樓至8樓住戶的電鈴，尾隨住戶進入後繼續在張家門口狂按門鈴、拍打鐵門，還撕毀張的春聯，皆未獲應門，有鄰居報警。

警方到達前，張的沈姓女鄰居受不了，出面與李婉鈺理論，李女竟掌摑沈女，大安分局2名警員抵達後，李女竟又動手搶走警員身上掛的秘錄器，指責警方「穿著制服的流氓、你囂張什麼」，呼了員警一巴掌，被逮送辦。

檢方為釐清李婉鈺鬧事動機，2度發傳票傳喚張碩文於今年1月23日、2月2日到庭作證，傳票都有合法送達，但張都未出庭，而是分別在1月22日、1月31日寄書狀給檢察官，表示當時他不在場，且年關將近，家務繁忙，而他又是親民黨立法院黨團主任，正值立院預算協商，何況還有長輩交代他「酉戌年交替之間不宜進出官差衙門，長輩之命難違」，因此無法到庭。直到3月6日張碩文才首度到庭說明。

檢察官認為張的不到庭理由不充足也不正當，應是推脫之詞，屬無故不到庭作證，因此在起訴李婉鈺後，又向法院聲請裁罰證人。

台北地院今裁定認為，證人有沒有必要到場，並非證人可單憑己意自行決定，張碩文雖有提出書狀表明無法到庭，但卻沒有檢附任何具體事證，難以證明他有正當理由，認定檢察官的聲請有理由，對張碩文裁罰一萬元。