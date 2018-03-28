2特警冒險破獲龐大軍火 老刑警：應破格升職

2018-03-28 18:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市保大特勤中隊余和謙、施建安2名特警，險遭軍火犯「太子」陳祈安放冷槍，警匪正面交鋒，所幸對方啞彈子彈未擊發，讓警方一舉破獲6把長短槍、350顆子彈，包括初判是制式的2支衝鋒槍、247顆達姆彈，老刑警說：「應破格升職」！

曾逮捕過陳祈安的老刑警表示，外號「太子」的陳祈安不僅愛槍如疑，是改造槍彈、病痛到不怕死的狠角色，曾嗆警：「帶槍是為保護自己生命，有何不對？」他平日槍不離身，若不是改造子彈劣質，擊發撞針火藥潮濕或不足，造成「不發彈」現象，2名特警早進忠烈祠了。

據鑑識中心初判2支衝鋒槍應為制式，已送刑事局鑑驗，老刑警又說話了，幸好槍戰當時「太子」手上不是這2把衝鋒槍，況且彈匣中也上膛了達姆彈；根據特警身上秘錄器畫面顯示，警匪對峙時，陳祈安自右後座開車門時拔出手槍，若真有擊發襲警，絕對符合「冒生命危險」條件。

此外，保大特警余和謙及施建安2人，一舉捕獲2名通緝犯，以及攜槍駕駛陳羿丞，進而破獲龐大軍火，包括6把長短槍、530顆子彈，包括2支衝鋒槍、247顆姆彈，也符合「捕獲重要案犯，消弭禍患」的破格條件。

基層官警都認為，2人已符合首功人員特殊功績陞職構成要件，呼籲應依「警察人員陞遷辦法」第13之1條第3款「冒生命危險，捕獲重要案犯，消弭禍患」，提報破格升職，才符合獎罰分明、提振士氣，不能只是口頭說說「表現很好」、「特警辛苦了」。