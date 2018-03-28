嬤孫南下拜拜 孫半途下車竟從工地墜樓亡

2018-03-28 17:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台北市35歲吳姓男子昨天（27日）被阿嬤找去南投縣拜拜，祖孫搭乘計程車南下，但吳男半途在苗栗縣三義鄉就下車不想去，阿嬤也拗不過孫子，原車返家；不料，吳男獨自走入一間施工中的千萬透天建築，從5樓頂墜下，送醫救治傷重死亡。檢警今天相驗，吳男有毒品前科，且事發前行為舉止弔詭，法醫抽血送驗釐清是否與吸毒相關；吳父對兒子之死，則沒有意見。

事發地點的屋主，昨晚接獲警方通知，也到場了解，對於新屋尚未完工，就成了「凶宅」，只能嘆「倒楣」！

檢警調查，吳男雙親離異，與阿嬤同住，無業，有吸食K他命、安非他命等前科；吳男昨天被阿嬤找去，打算到南投縣白毫禪寺拜拜。

祖孫倆叫了計程車，昨天下午4點從台北市出發，循中山高速公路南下。檢警調查，祖孫倆在車上因染毒問題起口角，吳男不滿阿嬤碎念，於是請計程車司機下三義交流道，讓他下車，並請司機載阿嬤去南投。

阿嬤見孫兒不願去，也取消拜拜行程，勸孫子上車，跟她一起回家，但吳男不從，阿嬤眼見拗不過孫子，只好原車先行返家。

吳男獨自在三義街頭閒晃，昨晚6點多走到一家雜貨店買了一包菸，並向老闆娘借了打火機，點了一根菸後，就把剩餘的整包菸連同打火機交給老闆娘。

老闆娘也因吳男行為舉止，楞了一下，問「你為什麼要給我菸？」吳男僅回，「我也不知道」，就叼著菸往雜貨店對面的一間建築工地走進去。老闆娘覺得有異，也走出雜貨店察看；不一會兒，就見吳男從建物5樓頂墜下，嚇得趕緊報警。

警、消人員到場，吳男意識清楚，還能回答，但因內出血嚴重，送醫救治仍於昨晚8點宣告不治。

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