為難以啟齒「能力」與妻吵架 男子酒醉鬧自殺

2018-03-28 22:45

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子想從橋上跳水自殺，所幸被2位警員拉下，打開林男的隨身包想查看身分，赫然發現有10萬元現金，警員試圖安慰他，但林男頻頻說自己能力不好，不過從他身上的現金與打扮，看不出經濟能力有問題，林男與妻子因感情問題起了口角，深夜出來借酒澆愁到清晨，至於林男口中的「能力」為何？林男始終難以啟齒。

40多歲的林男與妻子結婚約10年，有2個小孩，27日晚間林男與妻子口角，林男在家灌酒澆愁，喝完1小罐高粱後，另帶1小罐高粱出門，走著走著就到安平區的四草大橋，坐在橋上眺望遠方，被路過的計程車司機發現，懷疑林男可能想自殺，立刻打電話報警。

市警四分局安平派出所派出男女警員到場，當時林男已經泥醉不斷向女警自責說「能力」不好，女警問試圖安慰林男，豈料林男哽咽說「夫妻感情不好！讓我去拉！」並再度想跳下橋，所幸被警方壓制，並喊無線電請求救護車到場。

警員打開林男的包包想查驗身分，沒想到卻發現包裡有約10萬元的現金，等林男稍微冷靜後，警方問林男怎麼會跟妻子吵架，由於林男已經泥醉，表示夫妻感情不好，又問到林男是否有經濟壓力？林男則搖頭說沒有，是自己的能力不好，但至於什麼能力？林男始終不願說明。

救護車將林男送到醫院後，警方也聯絡上林男的妻子，得知丈夫喝了2瓶高粱鬧自殺，感到相當抱歉，同時謝謝警方幫忙搶救，說完便趕到醫院與丈夫會合。

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