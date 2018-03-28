男子假意攙扶老翁行搶 掉拖鞋光腳逃2小時被逮

2018-03-28 17:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市79歲徐姓老翁，今早坐在下公園休憩，要起身離開時，因行動不便，腳步有些踉蹌，37歲的溫姓男子在旁見到，假意好心攙扶，卻趁機搶奪老翁身上3200元現金後迅速逃逸。頭份警方獲報，根據現場遺留的一雙藍白拖鞋，並調閱附近監視器，於2小時內迅速逮捕溫男，依搶奪罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，今早接獲民眾報案，稱一名老翁在光天化日、人潮眾多地方遭搶，立即啟動快打機制，訪查附近民眾並調閱監視器全面追查，發現溫男行搶得手後，不顧拖鞋掉在原地，赤腳逃到頭份市錦華街一帶後就消失，警方立刻兵分多路地毯式搜索。

狡猾溫男眼見走投無路，竟然躲到一處民宅內，被居民發現立即報警，警方迅速到場逮人，並在溫男身上搜出搶來的3200元現金。有竊盜及毒品前科的溫男向警方坦承，因剛出獄沒工作，一時缺錢花用，所以在公園裡物色對象行搶，因看到老翁行動不便，覺得有機可趁，才假好心真搶劫。全案訊後依搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

對於警方2小時內火速破案，尋回贓款，徐姓老翁也頻頻向警方致謝。頭份分局長賴銘助也讚許同仁表現，並呼籲民眾如遇可疑人、事、物，儘速向報案，配合警方辦案，以利於最短時間內偵破。