台東水往上流2車對撞 5傷1無生命跡象

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣東海岸水往上流風景區、台11線148k發生交通事故，今天（28日）下午4點16分左右，1輛廂型車與自小客車對撞，2車6名乘客中，3人一度受困，其中1名女姓當場無呼吸心跳，現場一片狼藉，2車車頭嚴重扭曲凹陷，碎裂車材散落一地。
台東縣消防局勤指中心獲報，立即出動東河、台東、泰源、南王和台東消防分隊救護及器材車馳援，消防人員起出破壞器材救出3名受困乘客，其中1名女性當場昏迷，無生命跡象，3男3女分別被送往台東馬偕、衛福部台東醫院及台東基督教醫院救治。
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〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣東海岸水往上流風景區、台11線148k發生交通事故，今天（28日）下午4點16分左右，1輛廂型車與自小客車對撞，2車6名乘客中，3人一度受困，其中1名女姓當場無呼吸心跳，現場一片狼藉，2車車頭嚴重扭曲凹陷，碎裂車材散落一地。
台東縣消防局勤指中心獲報，立即出動東河、台東、泰源、南王和台東消防分隊救護及器材車馳援，消防人員起出破壞器材救出3名受困乘客，其中1名女性當場昏迷，無生命跡象，3男3女分別被送往台東馬偕、衛福部台東醫院及台東基督教醫院救治。