虧很大！偷抓2隻鴿子 男被判刑7個月

2018-03-28 16:54

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓男子涉嫌竊取誤撞鳥網受困的2隻賽鴿，當場被埋伏警員人贓俱獲，黃男否認架網捕鳥，仍被依竊盜罪送辦，法官認為黃男是累犯，判刑7個月，可上訴。

去年8月間，枋寮堤防上有人架網捕捉賽鴿，警方派員埋伏，黃姓男子見鳥網上有2隻賽鴿受困，持小刀割破鳥網，將鴿子放入袋中，正準備離去時，被埋伏員警抓個正著。

黃男坦承偷鳥，否認架網捕鴿勒贖鴿主，檢方訊後依攜帶凶器竊盜罪將黃男起訴，法官審理後，認為黃男有毒品及竊盜前科，卻不思悔改，依法處刑7個月。

  • 歹徒擄鴿時有所聞，而黃姓男子抓走身陷鳥網的2賽鴿，被判刑7個月。示意照。（記者李立法攝）

    歹徒擄鴿時有所聞，而黃姓男子抓走身陷鳥網的2賽鴿，被判刑7個月。示意照。（記者李立法攝）

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