血海深仇？ 機車阿北拖行幼犬1公里、傷可見骨

該幼犬四肢全都有擦傷，左前肢傷口更深可見骨。（圖擷取自彰化人大小事）

2018-03-28 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣芳苑鄉永興村驚傳殘忍虐殺幼犬事件，1名阿伯騎乘排檔機車，以鐵鍊將3個月大幼犬鏈在車尾處，高速殘忍拖行至少1公里，網友目前發起累積懸賞金額，要以高額獎金將兇手繩之以法。

民眾將影片分享至臉書社團《彰化人大小事》，從路邊監視器畫面能夠看見，3個月大的幼犬被鏈在機車車尾，毫無反抗能力被拖行，動保團體指出，該幼犬在本月12日下午3點半許，被1名阿伯在彰化縣芳苑鄉永興村、台17線約50公里處拖行至少1公里。

該幼犬四肢全都有擦傷，左前肢傷口更深可見骨，經受醫師緊急搶救後，目前已脫離險境，但卻在自行站立時全身發抖，足見對當時情況還餘悸猶存，網友們提供破案之獎金已逾4.6萬，誓言與警方、當地動物防疫所要將兇手揪出，接受法律制裁。

許多網友看完影片後，都對於該幼犬的經歷感到心疼，亦相當痛恨虐狗人士的殘忍行徑，網友們相繼留言指出，「王八蛋的阿北，抓出來超級大爛人」、「人到底可以壞到什麼程度」、「有必要下這麼重的毒手嗎」、「換他這樣被拖」、「該死的爛貨」、「死阿伯，抓起來打」、「抓他換死阿伯被拖看死阿伯會不痛的唉唉叫」。

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經受醫師緊急搶救後，目前已脫離險境，但卻在自行站立時全身發抖。（圖擷取自彰化人大小事）

3個月大的幼犬被鏈在機車車尾，毫無反抗被拖行之能力。（圖擷取自彰化人大小事）

民眾將影片分享至臉書社團《彰化人大小事》，引爆網友眾怒誓言緝凶。（圖擷取自彰化人大小事）