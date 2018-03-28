2警重陽橋下抓捕毒嫌 熱心民眾協助指揮交通

高姓騎士因身懷毒品及器具，行經路檢點心虛，企圖衝撞警方逃離，遭張員上前緊抓不放。（記者陳恩惠翻攝）

2018-03-28 16:58

［記者陳恩惠／台北報導］台北市保安大隊在重陽橋頭進行攔檢，高姓騎士趁著拿證件受檢之際，猛催油門企圖逃離，警員張新育及李晉宇見狀，立刻衝上前抓住人、車，讓高嫌減速無法逃離，由於正處下橋引道處，熱心民眾主動協助指揮下橋車流，警方在高嫌身上起出小包海洛因毒品，訊後依毒品送辦。

保安大隊表示，第一中隊警員張新育及李晉宇，本月23日自中午12時起，預定在北市士林區中正路653號，也就是重陽橋往台北方向的下橋引道處，進行路檢勤務直到下午4時；在下午1時許，發現高姓騎士全身發抖，察覺事情不單純，於是將他攔下，並請騎士配合查證身分。

保大說，沒想到騎士假藉拿證件，將機車慢慢靠向旁邊分隔島時，突然猛催油門企圖衝撞上前的張員逃逸，張見狀趕緊拉住騎士試圖讓他減速，避免因機車爆衝傷及無辜，戒護的李員驚見，立刻飛奔向前與張員合力將騎士壓制上銬。

43歲有毒品前科的高嫌見逃脫無望，坦承身上有毒品，擔心被抓才會騎車衝撞，警方隨後在高男褲袋內的拉鍊皮包中，起出海洛因殘渣袋1只、毒品分裝杓1支及已燒烤使用過的安毒玻璃球吸食器。

由於事發地點位在重陽橋往台北方向的機車引道下橋處，高嫌騎著機車衝撞路檢點之後，影響下橋方向的車流甚鉅，現場多數熱心民眾路過見狀，主動協助指揮下橋車流，同時協助警方守護犯嫌防止逃逸。

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