都是假的！誆老婦將被200警圍捕 詐騙173萬

2018-03-28 16:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕66歲陳姓婦人接獲自稱「刑事警察局隊長」詐騙電話，恐嚇她涉嫌盜領健保藥品，將出動200多名警察抓她，若不照指示匯出173萬元，就會通緝，連續3天打電話來，令陳婦害怕誤信為真，前往台銀鳳山分行匯款，幸被保七駐警及時阻止。

保七今天指出，陳婦於上週五至週日，連續3天接獲詐騙電話，先假藉「健保局」名義，謊稱被健保局查出她盜領健保藥品，警方要找她，然後轉接給一名自稱「刑事警察局隊長」，對方恐嚇她「已有200多名警察準備抓她」，令她聽從指示到銀行匯款，否則將通緝她到案。

陳婦原本不信，但對方連打了3天的「警示」電話，因心生害怕而信以為真，她害怕遺露任何細節，還把假刑警的指示，全抄記在筆記本上，26日前往台銀鳳山分行，欲依指示匯出帳戶內173萬畢生積蓄，保七駐警發覺陳婦一臉驚慌，手足無措地站在銀行外，不時看手機和筆記本，便上前關心婦人。

陳婦表示，接獲「刑事警察局隊長」的電話，要求她等候指示匯款以保平安，4名駐警和行員輪番勸說，告訴她這是詐騙集團技倆，婦人才恍然大悟原來是「假健保」、「假刑警」詐騙手法，才讓她守住一生積蓄，直罵詐騙集團「么壽」，並頻向警方表達感謝。

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