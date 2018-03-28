摸胸1次250元 少女把自己賣了

2018-03-28 16:12

〔記者王定傳／新北報導〕14歲少女藍藍（化名）因想購物卻沒錢，經不起58歲蔡姓保全引誘，以1次250元價錢，把自己賣了，讓蔡男摸胸及下體總計3次，藍藍朋友察覺後告知藍藍父親，新北地院依與14歲以上未滿16歲女子為有對價猥褻行為罪，判蔡男1年徒刑，得易科罰金約36萬元，還得賠償15萬，可上訴。

檢警調查，蔡男是藍藍朋友住處的房客，由於藍藍想要購物，家裡沒給她這麼多錢，加上蔡男引誘，年幼不懂事，同意讓蔡男觸碰身體。

第一次猥褻行為發生於2016年12月10日下午1時許，蔡男在租屋處撫摸藍藍胸部後，給予250元報酬，隔天又再度以相同金錢、手法犯案，第三次是於12月18日，蔡男不僅撫摸藍藍胸部，還隔著內褲摸她下體。

由於藍藍曾告知朋友：「想要給蔡男摸，因為想要錢！」其朋友察覺怪異，直接告知藍藍父親：「住我家裡的一個男人摸你女兒」，全案因而曝光；蔡男不否認給藍藍錢，但辯稱沒有摸胸等猥褻行為。

法官調查，藍藍指述一致沒瑕疵，藍藍朋友、父親的證詞，也可佐證藍藍所述非憑空捏造，且她與蔡男並無仇隙，本案會曝光並非藍藍主動提告，無構陷不良動機，加上蔡男未通過測謊，前後說法不一，斥責他所為妨害被害人身心健全發展，破壞社會善良風氣，沒有悔意，耗費司法資源，惡性非輕，判刑1年。