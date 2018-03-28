台1線死亡車禍 家屬指分隔島植栽太高擋視線

台一省道與斗南義和一路路口分隔島植栽太高影響視線，社區住戶盼能改種矮灌木及花草。（記者黃淑莉攝）

2018-03-28 16:02

［記者黃淑莉／雲林報導］省道台一線斗南義和段去年12月中旬發生一起死亡車禍，死者家屬今天泣訴，分隔島植栽太高影響視線，希望相關單位改善，不要再有意外發生。

斗南田頭里溪埔寮民眾向縣議員蔡東富陳情，指省道台一線田頭義和段道路筆直，行經車輛車速快，社區義和一路與台一線路口分隔島植栽太高阻擋視線，社區車輛通過路口時險象環生，希望相關單位能改善分隔島植栽高度。

林姓婦人泣訴，媳婦去年12月在該路口發生車禍，送醫傷重不治，意外至今她都不敢從那裡經過，今天鼓起勇氣站在路口，沈痛拜託相關單位能檢討改善。

林姓民眾表示，溪埔寮社區有很多人務農，農忙時進出路口頻繁，還有很多人每天早、晚接送孩子上下課，地方也曾向公路單位反映，但都沒有下文。

蔡東富指出，從社區出來的車輛穿越路後要左轉到市區，看不到對向南下車輛，又要閃避北上急駛而來的車輛，這幾年意外事故頻傳，將請道路管理單位公路總局斗南工務段評估改種矮的灌木或草花。

公路總局斗南工務段長李幹棋表示，分隔島植栽除綠美化外，最大功能是要防對向光線，標準植栽高度140公分，將根據規定評估改善。