載妹聊太嗨忘了還載毒品 違規遇盤查露餡

2018-03-28 15:53

〔記者許國楨／台中報導〕家中是汽車零件材料大盤商的彭姓男子，前天中午開車載剛認識的正妹準備到一中商圈共進午餐，途中因聊天聊到太嗨，壓根忘了車上還有一堆毒品，結果因任意變換車道引起警方注意盤查時，當場在車內查獲毒咖啡包及梅錠等大量毒品，彭男頓時腦中一片空白，啞口無言。

台中市警保安大隊第一中隊當天中午巡經一中商圈附近的三民路，發現一輛自小客連續變換車道未依規定打方向燈而攔查時，只見29歲的彭姓駕駛神情緊張、東張西望且說話吞吞吐吐，雙手不斷顫抖，且面對警方詢問答非所問。

警方直覺有異要求彭男及坐在副駕駛座的24歲陳姓女子下車，結果彭男一打開車門，警方光目視就看到後座一堆咖啡包及梅錠，經以試劑測試分別呈現安非他命及K他命陽性反應，經清點共有咖啡包19包（重215.5公克）、梅錠5顆（重5公克）、K他命36包（重152.5公克）等大量毒品。

彭男警訊中供稱，稍早開車搭載剛認識的陳姓女子準備到一中商圈共進午餐，未料因聊天聊到忘我未依規定打方向燈變換車道因此讓車內毒品露餡，警方說，彭男家中是經營汽車零件材料的大盤商，經濟狀況還算優裕，但車內攜帶大量毒品懷疑他涉嫌販賣，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續深入追查毒品來源及流向。

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