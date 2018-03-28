撞死人肇逃躲2天投案 駕駛稱焦慮症發作

2018-03-28 15:04

［記者陳彥廷／屏東報導］往返東港、潮州的屏187線，前天發現撞死人卻肇逃事件，涉嫌撞死人的賴姓男子今天約中午向東港警方投案，有毒品前科的他竟向警方辯稱是因焦慮症發作，又因害怕而未下車查看。

東港分局崁頂分駐所在3月26日7點20分接獲110通報，指於崁頂鄉中正路段有交通事故，經前往事故現場發現騎乘機車的騎士周姓女子，倒臥於西向東的慢車道，但其所駕駛的重機車卻傾倒在對向車道，傷者意識不清，隨即由救護車送往東港安泰醫院急救，周女在昨天上午因傷重不治。

警方表示，經調閱肇事路段路口監視器，並比對熱心民眾所提供的行車紀錄器清查後，赫然發現1輛黑色自小客車連車頭都撞爛卻依舊由往潮州方向行駛，涉有重嫌。

警方調查，27歲的車主蕭姓女子設籍台南市，過程中以電話聯絡卻無人接聽，後來請台南市政府警局協助訪查未遇後，崁頂所員警親自隨即親赴台南市蕭女住處，遇訪蕭女其母表示，蕭女於26日上午出門後即未返家，經以電話聯絡亦無人接聽，不知去向。

東港分局成立專案小組過濾多處路口監視器影像清查肇事車輛，兵分多路訪查後鎖定賴姓男子涉有重嫌，後來果然在蕭女居住處的潮州華安街地下室尋獲肇事車輛，立即查扣返回分局勘察採證。

經透過車主與涉案人親友聯繫，並策動涉案人出面投案後，有毒品前科的賴男和車主蕭女2人，在今天中午由家人陪同至本分局偵查隊投案並接受調查，賴嫌供稱，當時僅他1人駕車，當時因焦慮症等精神疾病發作又害怕，不敢下車查看，才加速逃逸返回潮州鎮住處，對自己所犯罪行感到自責不已，承諾會負責後續賠償，全案經偵詢後依肇事致人於死罪函送偵辦。

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