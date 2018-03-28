不爽61歲好友把媳婦 7旬老翁持水果刀砍人被訴

2018-03-28 15:06

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市71歲葉姓老翁懷疑61歲葉姓男友人，和劉姓媳婦發展婚外情，涉嫌在去年12月間持水果刀攻擊葉男，導致葉男身中多刀，造成左腹及左臂撕裂傷，好友反目成仇，對簿公堂。今桃園地檢署偵結，依傷害罪嫌將葉男起訴。

檢警調查，葉姓老翁不滿葉姓友人與劉姓媳婦過從甚密，多年好友因此生嫌隙，而去年12月4日上午老翁又因此事叨唸劉女，受不了的劉女便向在附近買早餐的葉男抱怨，葉男隨即前往老翁家中質問。

不料葉姓老翁見葉男上門，隨即拿鐮刀攻擊，所幸被葉男及時奪下，但隨後老翁又改持水果刀刺向葉男，造成他左腹及左臂撕裂傷，接著雙方發生激烈扭打，老翁又徒手攻擊葉男眼睛，導致葉男左眼皮破皮，黎姓鄰居聞聲前往，看見老翁還手持水果刀不肯放下，趕緊上前奪下，並將2人拉開才停止鬧劇。

檢方偵訊，老翁辯稱自己沒有要殺人，也不是故意拿刀刺葉男，「可能只是和葉男打架過程中，不小心傷到他而已」，而葉男指證歷歷，劉姓媳婦應訊也證稱，「公公懷疑我與葉男有不正當男女關係」，葉男要和公公解釋時，被公公持鐮刀和水果刀攻擊等。

訊後，檢察官認為老翁雖與葉男心生嫌隙，但積怨未深，且葉男傷勢未危及生命，加上被害人證詞、證人證詞、被害人診斷證明及犯案證物等，依傷害罪嫌而非殺人未遂罪嫌，將老翁提起公訴。