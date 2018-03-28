士官長潑強鹼獲原諒 妻：盼大事化小，小事化無

2018-03-28 15:26

〔記者黃捷／台北報導〕國防部軍情局朱姓士官長不滿妻子提議分居，狠淋2桶「氫氧化鈉」強鹼溶液，導致妻子全身多處灼傷、視力受損，遭檢方依重傷害起訴。朱男事後賠錢和解，妻也當庭表示願意撤告，至於為何選擇原諒，她今天受訪表示，希望能大事化小，小事化無。

士林地院今開庭，朱妻出庭作證，她表示，自己很喜歡貓咪，其中有一隻在結婚前就已領養，當時也有跟朱講明，絕對不要拿貓咪的事情來盧她，否則真要做決定，「我一定會選貓，不會選你。」

朱妻說，朱婚後仍多次因貓的問題與她吵架，才會決定要帶著貓出去住，未料去年7月間向朱提起此事，當天晚上前往士林夜市班攤時，就發現她的攤車被朱潑漆。

她說，她事後報警備案，雖然內心很害怕，但想起貓咪可能也會遭遇危險，猶豫一個多小時後，還是決定回家，一到家就看見朱在屋內摔東西，回頭更朝她頭上淋下兩桶強鹼溶液，她求救找水，朱卻又把她壓制在地掐脖，她嘗試安撫朱的情緒，朱才放手離開。

她表示，她原本兩眼近視約100度，事發後一度幾乎看不見，目前視力已回復到0.3至0.4，醫生告知還要再觀察，至於頭皮傷勢恢復得較快，眼皮則做過多次羊膜覆蓋手術，背部也有植皮，目前狀況比之前好很多。

由於朱男已私下賠償妻子，朱妻也願意和解，表示願意撤告，但因檢方起訴罪名為重傷害未遂，屬於非告訴乃論之罪，除非合議庭未來認定朱男僅涉犯傷害罪，否則全案仍得繼續審理下去。

檢方起訴指出，30歲朱男與34歲妻子感情不睦常吵架，朱妻去年7月1日傳LINE要求離婚、分居，朱男竟朝她的攤車噴漆洩憤，還到租屋處預謀潑鹼，事先關閉水源總開關，待妻子踏進家門，當場淋下2桶氫氧化鈉溶液，掐脖壓制後才離開現場。