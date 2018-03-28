「雷夢」賊抓到了！趁高價又偷摘 警民合逮

2018-03-28 15:15

〔記者佟振國／南投報導〕近來檸檬產量青黃不接，價格看漲，南投縣竹山鎮43歲蕭姓慣竊，日前特地跑到國姓鄉福龜村的檸檬園，趁農民不備大肆搜刮，食髓知味的他今天中午又潛入國道6號高架橋下的果園偷摘檸檬，被附近農民發現，埔里分局長壽派出所員警展開圍捕逮人，在機車置物箱起出23公斤檸檬，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

最近檸檬產量少，每公斤批發價上探160元以上，也遭宵小覬覦，南投縣國姓鄉福龜村國6高架橋下的檸檬園，本月16日起一連3天遭竊，小偷不分果實成熟與否，大肆搜刮，不成熟的再沿路丟棄，讓農民又氣又心疼。

埔里分局長壽派出所獲報，特別加強巡邏與防竊宣導，今天中午有農民發現男子騎機車一路晃進果園，行跡可疑，不動聲色尾隨，發現男子正在偷檸檬，趕緊通報派出所，所長陳志成與員警謝敏捷、邱建國連同數位農民前往果園圍捕，當場人贓俱獲，在機車置物箱內起出成袋用手採的檸檬23公斤。

先前被偷的曹姓農民，一眼就認出是日前的小偷，警方核對身分是竹山鎮43歲蕭姓男子，有竊盜、詐欺等前科，其中104年2月也曾到國姓福龜偷摘檸檬，當時被農民發現追捕，雙方扭打掛彩，最後被扭送警局，這次又上門行竊，讓農民氣得牙癢癢，還好這次農民守望相助與警方機動圍捕，將蕭嫌繩之以法。