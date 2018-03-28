鄭文燦：航空城計畫過關，預計後年第3季進入實質開發

2018-03-28 14:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在議會進行施政報告時表示，內政部都市計畫委員會已經審議通過航空城都市計畫，預計後年第3季進入實質開發階段，未來桃園市將以航空城計畫，配合「前瞻基礎建設計畫」、「亞洲‧矽谷計畫」作為發展的三支箭，期盼在中央的支持下，「一箭一箭的完成」，讓航空城成為帶動桃園、台灣轉型的契機。

鄭文燦說，市府對航空城審議秉持「尊重多數、保障少數、縮小面積、早日定案」的四大原則，因為不論贊成或反對者都市民，各種意見都要尊重，尋找最大共識，此次通過將機場園區及附近地區納入第一期徵收，包含第三跑道附近的大園海口里崙仔後聚落，剔除宏竹里、埔心溪兩河流域，面積共2598公頃，明年底將通過環評，後年第1季完成區段徵收公告、第3季進入實質開發階段。

鄭文燦說，未來航空城開發，市府會先進行「區段徵收的範圍、配地比以及地上物查估」，蛋白區、蛋黃區將同時作業，市府也會和交通部密切聯繫，完善區段徵收的準備工作，其次是「第三跑道的環評程序」也會與區段徵收程序同步完成，讓時間表更精準，也能讓第三航廈及第三跑道的時程更明確。

最後則是「產業開發時序」，航空城都市計畫將設立產專區、安置區等，並以與公共建設關聯性高為優先開發原則，其中包含綠線捷運經過航空城計畫區，並落實「先建後遷、離村不離鄉、一村一安置」原則，讓所有居民在更好的保障之下，完成社區的重建，原有產業若能保留就會就地保留，無法保留者則劃設產業專區、零星工業區。

鄭文燦也提到，航空城都市計畫通過後，桃園航空城公司在招商進度會再往前走，未來將引進航太、倉儲、物流、維修、會展、綠能、雲端等低污染、高產值產業，適合桃園下一階段的產業發展。