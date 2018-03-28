新化老街驚傳火警 老建築保留與否意見分歧

新化老街擁有許多日據時期歷史建築，為知名景點。（資料照）

2018-03-28 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕台南新化老街為知名景點，清晨7時左右，70多年歷史的泰香餅鋪老店疑似電線走火傳火警，前棟內部幾乎被燒毀，後棟損失情況還有待評估，地方擔憂近百年建築，恐因火災難抵地震或颱風。

根據《聯合報》報導，新化老街為日據時期建築，曾在2001年的「歷史建築百景徵選活動」獲全國第二名，老街上保有多間歷史悠久的老房子，最早一棟為興建在1921年的永達醫院，老街以擁有華麗建築裝飾聞名，泰香餅鋪是老街上的知名老店，販賣古早味水果餅及椪餅，82歲老闆周昭安年事已高，兩老夫婦和回來傳承的外孫同住，平常清晨五點便開始準備，今天較晚下樓，沒想到發生憾事，因火災房屋內部幾乎全毀，老闆擔憂訂單不知何時才能開始趕製。

這把火也讓新化老街問題再度浮出檯面，多年前就為了是否保留意見分歧，新化老街咖啡店老闆施進發表示，很擔心建築立面因高溫結構損壞，因一、二樓中間樓板只用木板隔開，安全堪慮，擔心遇地震後恐承受不住；楊姓米店老闆也表示，「不能只為了立面好看發展觀光，讓店家擔心害怕」，並希望政府協助店家「都更」，保留立面但後棟建築可改建確保安全。