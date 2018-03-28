員工假冒經理賣房 法官：公司可能須負連帶賠償

2018-03-28 13:52

〔記者吳政峰／台北報導〕一對中國籍姊妹日前來台買房，誤信接待中心人員為建設公司經理，被騙走300萬元，對此，台灣司法人權進步協會理事、台北地院法官郭力菁28日指出，除非公司能舉證已盡相當之注意，否則還是有可能須負起連帶賠償責任。

郭力菁表示，房屋銷售人員在接待中心謊稱自己是建設公司經理，可給予高額折扣，誘騙陸籍姐妹簽約購屋，並將定金匯入該員工的指定帳戶，該員工行為除可能構成刑事詐欺犯罪外，亦屬於「民法」的侵權行為。

郭力菁指出，除有證據可證明公司負責人與該經理是共犯外，該負責人雖未必負有詐欺罪責，但公司是否可以一句「這是員工個人行為，與公司無關」置身事外而免除民事責任？此時，要看這名員工是否是因為「執行職務」而侵害到他人權利而定。

郭力菁解釋，民法第188條第1項前段規定：「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」，「執行職務」的判斷標準是以「外觀行為做客觀判斷」，亦即只要員工的行為，在客觀上足以認為與執行職務有關就算。另外，若員工的行為與公司交辦的職務有合理關聯，也會被認定屬於執行職務的範圍。

郭力菁強調，若公司不想負責，須依「民法」第188條第1項後段舉證，證明自己「選任監督員工職務之執行已盡相當之注意」或「縱加以相當之注意而仍不免發生損害」。

不過郭力菁表示，實務上為保護被害人，往往對於僱用人舉證責任採取較為嚴格態度，因此呼籲公司在監督管理上還是要多用心，免得因為員工的行為造成損失。

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