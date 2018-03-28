男大生變露鳥俠 光天化日對高校女生打手槍

公車行車記錄器拍到莊男打手槍、女學生倉皇上車畫面。（記者蘇福男翻攝）

2018-03-28 13:44

〔記者蘇福男／高雄報導〕19歲莊姓大1男學生，3月12日早上近8點，見1名女高中生獨自1人等公車，竟光天化日之下「露鳥」，對女學生打手槍，導致女學生飽受驚嚇身心受創，警方循線追查到該名露鳥俠，依公然猥褻罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

1名婦人日前在地方臉書社團「我是燕巢人」po文抱怨說，她就讀高中的女兒，3月12日上午7點53分左右，在燕巢區果菜市場角宿路旁紅58公車站牌，等搭公車上學時，突然有1名陌生男子走到面前打手槍，女兒飽受驚嚇身心受創。

岡山警分局得知訊息，雖未接獲報案及檢舉電話，仍立即由偵查隊和鳳雄派出所成立專案小組主動偵辦，並在分局專案Line群組，隨時掌握督促各項分工偵辦蒐證進度。經調閱案發當時行經該處的紅58號公車行車記錄器影像畫面，發現1名黑衣男當著女學生的面，以手摸自身下體做出猥褻動作，女學生看到公車一到，馬上飛奔衝上車。

女學生告訴警方，當時抵到公車站，就看到該男子走過來，但並不以為意，男子站在距離約2公尺處望著她，然後不斷用手撫摸下體打手槍，讓她感到十分驚恐、噁心，衝上公車後，回頭看見男子仍繼續做著猥褻動作。

警方調閱附近沿線監視器影像，過濾比對嫌犯衣褲、鞋子等特徵，發現變態男子當時騎機車在果菜市場前看到女學生後，隨即將機車停放路旁，並跟隨女同學前往角宿路與高鐵總廠路路口的公車站牌。

19歲目前就讀大1的莊男涉有重嫌，警方通知他到案說明，莊男26日由律師陪同到案偵訊後，依公然猥褻罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。