中監科長託教誨師找受刑人代筆論文 皆送懲處

台中監獄傳出教化科長廖瑞坤透過教誨師牽線，利用受刑人專業幫他寫論文，矯正署接機獲檢舉後調查，台中監獄日前召開考績會，已向矯正署會報建議懲處。（記者楊政郡攝）

2018-03-28 13:29

［記者楊政郡／台中報導］台中監獄傳出教化科長廖瑞坤，攻讀嶺東科大EMBA，透過教誨師牽線，利用受刑人專業幫他寫論文！原本已經起綱「毒品案量化分析」，受刑人中途假釋，廖又改題目「網路世代的交易風險」，嚴重的「公器私用」，矯正署接機獲檢舉後調查，台中監獄日前召開考績會，已向矯正署會報建議懲處。

中監表示，此案是獄方主動調查，廖科長讀的是學分班，不需論文也能畢業，他是請受刑人蒐集論文、寫作技巧，是作為將來繼續深造之用，都是與他的工作業務有關，但是行為不當，獄方已開完考績會，並將科長及教誨師送懲處，待矯正署核定。

據了解，廖瑞坤去年8月才轉任台中監獄教化科長，並繼續在嶺東科大就讀企業管理系高階經營管理碩士在職專班EMBA，他工作認真也好學習，一路爬上科長職位，他原本交代某受刑人所寫的論文題目是有關毒品犯的累進處遇分析「毒品案的量化分析」，打算結合實務專長，透過問卷調查及統計軟體作為論文的主軸，完成後也可提升獄政管理，廖員透過某位女教誨師得知該受刑人的專長，就找他來協助，該受刑人僅起綱意旨，還未完成細目章節就假釋出獄，廖員個人一直無法獨力完成。

廖員只好放棄該題目，將題目變更成網路世代的交易風險問題，同時拜託女教誨師再介紹適合的受刑人幫忙代寫。女教誨師又介紹曾在某大學擔任教，涉及性侵案的受刑人，他腦筋清楚，文筆頗佳，可是這種代筆行為還是流傳出來。

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