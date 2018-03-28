駕30噸吊車失控衝民宅險奪命 肇事駕駛悠哉車後抽菸壓驚

一輛30噸吊車今天上午衝入板橋縣民大道民宅，衝破老人會館屋頂，差點撞死1名婦人。（記者吳仁捷攝）

2018-03-28 13:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市黃姓男子今天駕駛重達30噸的吊車，沿板橋區縣民大道行駛，快到南雅南路口時，突然失控衝到路肩，直接撞破路邊一樓的新北市關懷老人協會屋頂，當時屋內1名陳姓婦人閃避不及，遭掉落的屋頂碎片打中，後腦杓遭打中，手腳受傷送醫，幸運逃過死劫，但肇事駕駛事後，在場瞭解狀況，不知道嚴重性，警、消處理現場時，還躲到車後抽菸。

板橋警分局交通分隊調查，黃姓男子沒有酒駕，他辯稱當時踩剎車沒反應，就衝入民宅；受傷的陳姓婦人則餘悸猶存，指稱當時在屋內打掃，聽到轟隆一聲，就遭掉落的東西打中倒地，她因受傷哀嚎，直到救護人員來才回神；警方正進一步釐清肇事的吊車是否無照違規上路，追究肇事刑責。

「砰！」今天上午11點39分，板橋 縣民大道一段接近南雅南路一段傳出巨響，民眾發現1輛吊車衝入民宅，還將屋頂撞破，消防單位趕到，發現現場為板橋區關懷老人協會，吊車吊臂從屋外撞入，撞破屋頂後，將輕鋼架、冷氣等撞碎，散落一地，當時在屋內的54歲陳女遭受波及，緊急送醫。

警方說，如果吊車衝撞力道再加劇，可能波及更多民宅，目前朝向業務過失傷害、毀損等罪嫌，偵辦該案。